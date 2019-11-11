Біатлон: Україна оприлюднила склад на турнір в Шушені

В Шушені визначиться склад жіночої збірної на перший етап Кубка світу.

Сестри Семеренко і ще 11 спортсменів увійшли до збірної України з біатлону для участі на традиційному турнірі, який відбудеться 16-17 листопада в норвезькому Шушені, повідомляє UA:Біатлон.

Жінки: Ольга Абрамова, Катерина Бех, Надія Бєлкіна, Дар'я Блашко, Юлія Джима, Юлія Журавок, Анна Кривонос, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко.

Чоловіки: Андрій Доценко, Сергій Семенов.

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Крім України, змагатимуться також основні збірні Норвегії, Німеччини, Франції, Італії, Чехії та Словенії, а також спортсмени з Бельгії, Литви і Латвії.

За підсумками турніру планується визначити склад жіночої збірної України на перший етап Кубка світу, який стартує 30 листопада в Естерсунді.