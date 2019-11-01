Збірна України з біатлону розпочала останній збір перед стартом Кубка світу

Українські біатлоністи тренуватимуться в Норвегії та Швеції.

Чоловіча збірна України з біатлону відправилася на заключний тренувальний збір перед сезоном, повідомляє XSport.

У норвезькому Бейтостолені підопічні Юрая Санітри проводитимуть повноцінну лижну підготовку, після чого 14 листопада переїдуть до шведського Ідре. У Швеції команда пробуде аж до перших стартів, після чого основні біатлоністи вирушать на перший етап Кубка світу в Естерсунді, а решта спортсменів виступатимуть на етапі Кубка IBU в Шушені.

Напередодні вильоту до Норвегії команда проходила функціональне тестування на олімпійській базі «Конча-Заспа». Через невелику застуди його пропустив капітан команди Дмитро Підручний, який сподівається, що захворювання не завадить подальшій підготовці.

Разом з командою на другий збір поспіль вирушив Руслан Бригадир, який влітку тренувався з юніорською збірною. Крім Бригадира на зборі в Норвегії і Швеції готуватимуться: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Віталій Труш, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал.

Нагадаємо, жіноча збірна України з біатлону зараз проводить збір у фінському Вуокатті. 1 листопада спортсменки переїдуть в норвезький Шушен, де проведуть заключну частину підготовки і змагатимуться в традиційних передсезонних стартах Кубка Норвегії.