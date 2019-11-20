Семенов не виступить за збірну України з біатлону на 1 етапі Кубка світу
До заявки збірної, зокрема, не потрапив досвідчений Сергій Семенов, повідомляє в Facebook офіційний сайт Федерації біатлону України.
"Кістяк збірної на 1-й етап Кубка світу визначено. Це - Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко і Тарас Лесюк. Я стежив за виступами Сергія Семенова під час передсезонних зборів. У нас є домовленість, за якою він може повернутися до складу на Кубок світу. Спершу йому потрібно показати себе на двох етапах Кубка IBU - у Шушені (Норвегія) та Ріднау (Італія). За результатами цих стартів прийматимемо рішення. Я не зачинив двері перед жодним спортсменом, а буду радий, якщо у нас збільшиться й посилиться конкуренція", - сказав Санітра.
Новий біатлонний сезон стартує 30 листопада.