Семенов не виступить за збірну України з біатлону на 1 етапі Кубка світу

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра перед стартом 1-го етапу Кубка світу в Естерсунді (Швеція) розповів про зміну у складі команди.

До заявки збірної, зокрема, не потрапив досвідчений Сергій Семенов, повідомляє в Facebook офіційний сайт Федерації біатлону України.

"Кістяк збірної на 1-й етап Кубка світу визначено. Це - Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко і Тарас Лесюк. Я стежив за виступами Сергія Семенова під час передсезонних зборів. У нас є домовленість, за якою він може повернутися до складу на Кубок світу. Спершу йому потрібно показати себе на двох етапах Кубка IBU - у Шушені (Норвегія) та Ріднау (Італія). За результатами цих стартів прийматимемо рішення. Я не зачинив двері перед жодним спортсменом, а буду радий, якщо у нас збільшиться й посилиться конкуренція", - сказав Санітра.

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Новий біатлонний сезон стартує 30 листопада.