Українські біатлоністи посіли 6 місце в естафеті на шведському етапі Кубка світу

Збірна України (Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний) фінішувала шостою в естафеті 4х7,5 км на першому етапі Кубка світу в Естерсунді (Швеція).

Перемогла команда Норвегії (Йоганнес Дейл, Ерленд Бьйонтегорд, Тарʼєй Бьо, Йоганнес Бьо), яка подолала дистанцію за 1 годину 10 хвилин 30,4 секунди, використавши 9 додаткових патронів на 8 вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ. "Срібло" в активі збірної Франції (відставання 32,3 секунди; 1 штрафне коло; 7 додаткових патронів), "бронза" - у біатлоністів Італії (+1.27,1; 8 додаткових патронів), Збірна України (Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний) фінішувала 6-ю. Відставання від команди-переможниці - 2.27,8; 9 додаткових патронів. Загалом на старт вийшли 26 команд. Читайте також: Визначився склад жіночої естафети України на шведському етапі Кубка світу з біатлону Нагадаємо, 8 грудня в жіночій естафетній гонці 4х6 км Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Дар'я Блашко.