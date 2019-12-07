Визначився склад жіночої естафети України на шведському етапі Кубка світу з біатлону

Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) у неділю, 8 грудня, завершиться класичною естафетою у жінок.

В естафетній гонці 4х6 км Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Дар'я Блашко, повідомляє Укрінформ. Жіноча естафета почнеться о 16.30 за київським часом. Читайте також: Юлія Джима виграла "срібло" на етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, о 18.30 на шведському етапі Кубка світу з біатлону пройде чоловіча естафета 4х7,5 км за участю українського квартету у складі Артема Тищенка, Артема Прими, Руслана Ткаленка та Дмитра Підручного.