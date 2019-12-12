Меркушина виборола “срібло” у суперспринті на етапі Кубка IBU в Ріднау

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина виборола “срібло” у суперспринті на другому етапі Кубка IBU, що проходить в італійському Ріднау.

У чотирьох вогневих рубежах Анастасія Меркушина використала три запасні патрони і жодного разу не дозволила собі відправитися на штрафне коло, повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

“З огляду на те, що робота на вогневих рубежах, зокрема, з перезарядками, у Насті знову була зразковою, на заключне коротке коло дистанції українка вийшла лідером. Але, на жаль, суперницею Меркушиної була потужніша лижниця Інгела Андерссон, і утримати перевагу у три секунди перед шведкою Насті не вдалося. Проте, срібло - другий подіум для України на етапах Кубка IBU цього сезону”, - йдеться в повідомленні.

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Іншим українським біатлоністкам обійтися без штрафних кіл у фіналі суперспринту не вдалося. Юлія Журавок один раз заходила на додаткові 75 метрів і на фініш прийшла 18-ю. У Катерини Бех та Надії Бєлкіної - по три кола штрафу і 23 та 25 місце відповідно. Ольга Абрамова навіть після використання запасних патронів залишила чотири незакритих мішені й стала 29.