Меркушина виграла кваліфікацію у суперспринті на етапі Кубка IBU в Ріднау

В італійському Ріднау жіночим суперспринтом стартував другий етап Кубка IBU.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина швидко розібралася зі всіма мішенями на вогневих рубежах, і, хоча не була найшвидшою на трасі, виграла кваліфікацію, на дві секунди випередивши польську біатлоністку Йоанну Якелу. Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

До фіналу суперспринту, який пройде в форматі мас-старту, окрім Меркушиної, пройшли ще чотири українки: Катерина Бех (10-й результат), Юлія Журавок (18), Надія Бєлкіна (11) і Ольга Абрамова (28).

У фіналі візьмуть участь 30 кращих спортсменів за підсумками кваліфікації. Фінал серед жінок відбудеться сьогодні й розпочнеться о 16.00.

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Завдяки успішному виступу в кваліфікації, Україна зберегла за собою друге місце в заліку Кубка націй.