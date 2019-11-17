Захисник «Динамо» Кендзьора отримав курйозну травму в матчі за збірну

Футболіст зіткнувся зі стюардом, але дограв поєдинок проти Ізраїлю до кінця.

Захисник київського «Динамо» Томаш Кендзьора отримав травму в матчі за збірну Польщі у відбірковій грі Євро-2020 з командою Ізраїлю (2:1), повідомляє Укрінформ.

Футболіст зіткнувся зі стюардом, який переслідував вболівальника, що вибіг на поле. Кендзьора довгий час не піднімався з газону, однак після допомоги лікарі все ж зміг повернутися до гри і провів на полі всі 90 хвилин.

Нагадаємо, збірна Польщі вже пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року. За тур до закінчення відбору збірна Кендзьори очолює групу G, випереджаючи найближчого переслідувача Австрію на три очки.