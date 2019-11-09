Головне дербі країни: сьома дуель грандів за рік

«Шахтар» налаштований на реванш за поразку в Кубку України.

Цієї неділі, 10 листопада, вболівальники матимуть змогу знову побачити головне дербі України. «Шахтар» і «Динамо» зіграють у Харкові в рамках 14-го туру УПЛ і це буде вже сьома зустріч команд в цьому році, якщо враховувати чемпіонат, Кубок і Суперкубок. Попередній матч відбувся зовсім недавно, 30-го жовтня, і завершився він перемогою «Динамо», яке вибило донеччан з Кубка України.

У «Шахтаря» є величезне бажання взяти реванш і оформити ще більший відрив від свого головного конкурента в боротьбі за чемпіонство. Нагадаємо, що зараз у «гірників» солідна перевага в 10 очок. А що ж стосується шансів на успіх, то аналітики Parimatch дають підопічним Луїша Каштру 57%. У «Динамо» на перемогу лише 20% і 23% на нічию.

Свої корективи в гру може внести те, що напередодні команди провели виснажливі матчі в єврокубках, але в цьому плані всі рівні. Інше питання, в якому складі вийдуть на поле «Шахтар» і «Динамо». У донеччан, наприклад, травмований Євген Коноплянка, навряд чи ми побачимо в справі і форварда Соломона. А Алан Патрік, який забивав в середу загребському «Динамо» в Лізі чемпіонів, дискваліфікований. З тієї ж причини не зіграє і Сергій Сидорчук. Серед травмованих у киян Денис Бойко і Микита Бурда.

У матчі Кубка України головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко зміг знайти рецепт перемоги, зокрема, величезну роль зіграв Віктор Циганков, який вдало діяв на позиції «десятки». І якщо в запасі у динамівців залишилися ще сюрпризи (скажімо, нападники Соль і Родрігеш), то «Шахтар» чекає дуже непростий матч. Разом з тим потрібно пам'ятати, що матч відбудеться в Харкові, де за «гірників» вболіватимуть трибуни і тиснутимуть на суперника і арбітрів.