“Шахтар” бажає реваншу з “Динамо” після поразки в Кубку України - Коваленко

Півзахисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Віктор Коваленко поділився очікуваннями від поєдинку з київським “Динамо”, який відбудеться 10 листопада в рамках 14 туру Favbet Ліги.

Віктор Коваленко в коментарі Tribuna.com, зокрема, зазначив, що команда жадає реваншу після програшу киянам в кубковому матчі.

“Всі сили прикладатимемо, щоб виграти. Жадаємо реваншу, адже ми програли “Динамо” в кубковому матчі, тепер бажаємо реабілітуватися”, - сказав Коваленко.

Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" - "Динамо" 14 туру Favbet Ліги відбудеться 10 листопада на харківському ОСК "Металіст" і розпочнеться о 17.00.

30 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві "Динамо" у додаткові екстра-тайми взяло гору над "Шахтарем" (2:1) і заповнило останню вакансію у чвертьфіналі Кубка України з футболу.