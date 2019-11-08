Коноплянка, Соломон і Степаненко можуть пропустити матч із “Динамо”

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру прокоментував ситуацію з готовністю гравців Євгена Коноплянки, Манора Соломона і Тараса Степаненка до поєдинку з київським “Динамо”.

Луїш Каштру в інтерв’ю клубній пресі, зокрема, зазначив, що наразі медичний департамент оцінює стан здоров’я футболістів і завтра з’ясується, на кого можна розраховувати в матчі з “Динамо”.

“Стан Коноплянки, Соломона і Степаненка? Вчора був вихідний, а зараз медичний департамент оцінює ситуацію. Завтра знатимемо, на кого можемо розраховувати в матчі з “Динамо”.

Ми готуємося до складної гри з відмінною командою. Вчора дивилися “Копенгаген” - “Динамо”: наш суперник провів хорошу гру з дуже сильною динамікою в атаці, був абсолютно безпечний в обороні. У команди зараз непоганий період. Ми повинні максимально себе контролювати, щоб показати позитивний результат”, - сказав Каштру.

Нагадаємо, 6 листопада Євген Коноплянка і Манор Соломон пропустили матч Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо" (3:3), а Тарас Степаненко в цьому матчі отримав пошкодження - він зашкутильгав в кінці матчу і на 90-й хвилині його замінив Маркос Антоніо.

Поєдинок "Шахтар" - "Динамо" 14 туру Favbet Ліги відбудеться 10 листопада на харківському ОСК “Металіст” і розпочнеться о 17.00.