"Динамо" (Загреб) - "Шахтар". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті С між футболістами загребського "Динамо" та донецького "Шахтаря".

"Динамо" (З) - "Шахтар"

3:3

Матч завершено.

90+6 - ГОООООООЛ!!! Тете ударом з 11-ї позначки зрівняв рахунок. 3:3.

90+3 - ГОООООООЛ!!! - Мораес скоротив рахунок у матчі. 3:2.

89 - ГООООЛ!!! Третій м'яч у ворота "Шахтаря" забив Адемі. 3:1.

86 - Друга заміна у "гірників" Дентіньо вийшов замість Матвієнка.

84 - Тете у складі "Шахтаря" вийшов замість Алана Патріка.

83 - ГООООЛ!!! Загребське "Динамо" вивів вперед Іванушец, який щойно вийшов на заміну.

79 - Марлос отримав другу жовту картку і залишив "Шахтар" удесятьох.

77 - У складі господарів Г'їра замінив Оршича

74 - Моро залишив "Динамо" у меншості, отримавши червону картку за фол проти Марлоса.

73 - Марлос отримав жовту картку.

72 - У балканців Іванушец замінив Стояновича.

71 - Лівакович врятував ворота "Динамо" після удару Мораеса.

61 - Потужний ударДодо з меж штрафного майданчика заблокував Дані Ольмо.

59 - Поперечина воріт врятувала "Шахтар" від неприємностей.

58 - Коваленко знову не допоміг команді результативно зіграти в атаці Віктор віддав розрізну передачу у воротарський майданчик на Марлоса, але вона виявилась надто сильною. М'яч вийшов за межі поля.

54 - Тайсон вкотре потрапив у положення "Поза грою".

50 - Коваленко увірвався в штрафний майданчик господарів, але не зміг завершити стрімку атаку "гірників" ні результативним пасом, ні ударом по воротах.

46 - Додо порушив правила проти Петковича. Дані Ольмо розіграв стандарт.

Розпочався другий тайм.

ПЕРЕРВА.

45 - Арбітр компенсував 1 хвилину до основного часу першого тайму.

41 - Моро отримав попередження за грубу гру проти Марлоса.

40 - Алан Патрік пробив здалеку, але закрутив м'яч вбік від правої стійки воріт хорватів.

38 - "Шахтар" створив гольовий момент після виконання кутового, але захисник господарів відвів небезпеку, вибивши м'яч у поле.

34 - Першу жовту картку у матчі отримав австрійський захисник балканців Ділавер.

31 - "Динамо" (З) отримало право на кутовий.

29 - Тайсон потрапив в офсайд.

25 - ГООООЛ!!! Петкович ударом головою з близької відстані зрівняв рахунок у матчі після навісу Теофиля-Катрена з правого флангу.

19 - Гольовий момент у воріт "гірників": Пятов врятував донеччан після небезпечного удару Петковича з меж воротарського майданчика.

12 - ГОООООООЛ!!! Алан Патрік вивів "Шахтар" вперед після флангового прострілу Мораеса у воротарський майданчик загребського "Динамо".

7 - Після навісу Марлоса з правого флангу Степаненко пробив головою вище воріт хорватів.

4 - Стоянович порушив правила проти Ісмаїлі. Штрафний удар виконав Матвієнко.

2 - Тайсон завершив першу атаку "Шахтаря" ударом з лівого флангу у дальній кут воріт балканців. М'яч просвистів у кількох сантиметрах воріт господарів.

Матч розпочався. "Шахтар" з м'ячем.

Пролунав гімн Ліги чемпіонів УЄФА.

Команди вийшли на поле стадіону "Максимир".

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6 листопада 2019 року. Загреб (Хорватія). Стадіон "Максимир". Початок о 22.00. Температура повітря +12С.

Ласкаво просимо до Загреба на поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому переможець Першої хорватської футбольної ліги загребське "Динамо" приймає чемпіона України донецький "Шахтар".

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Стартові склади.

"Динамо" (З) - Домінік Лівакович, Аріян Адемі, Дані Ольмо, Бруно Петкович, Марін Леовац, Ніколо Моро, Кевін Теофіль-Катрен, Петар Стоянович, Діно Перич, Емір Ділавер, Міслав Оршич.

Головний тренер - Ненад Беліца (Хорватія).

"Шахтар" - Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуніор Мораес, Марлос, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Додо.

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр - Фелікc Брих (Німеччина).

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Два тижні тому в Харкові "Шахтар" і "Динамо" забили один одному по два м'ячі і перед протистоянням в Загребі як і раніше мають однакове число очок в групі С. В активі команд перемоги над італійською "Аталантою", у пасиві - поразки від "Манчестер Сіті".

До матчу в третьому турі нинішнього розіграшу "Шахтар" і "Динамо" змагалися в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2008/09, коли "гірники" виграли обидва матчі. Зустріч в Донецьку завершилася з рахунком 2:0, а в Загребі гості перемогли 3:1.

В іншому матчі групи С "Аталанта" в Мілані прийматиме "Манчестер Сіті".

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 9 очок, "Шахтар" - 4, "Динамо" - 4, "Аталанта" - 0.