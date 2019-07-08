Гандбол: «Мотор» формує рейтинг України в єврокубках

7-разовий чемпіон України звинуватив ФГУ у некомпетентності.

Запорізький «Мотор» на своєму офіційному сайті опублікував відкритий лист, в якому в черговий раз спростував заяву Федерації гандболу України.

У «Відповіді ФГУ на лист-звернення від чотирьох клубів» сказано: «Нагадуємо, оцінку роботи ФГУ дала Європейська федерація гандболу, яка в рейтингу європейських ліг наш чемпіонат, його систему організації та його перспективність оцінила 14-м місцем».

Насправді, ні проведення чемпіонату України, ні кількість команд в ньому, ні кількість легіонерів ніяк не впливає на коефіцієнт ЄГФ. Він визначається виключно по формулі виступи представників України в єврокубках. Тут можна провести аналогії з таблицею коефіцієнтів УЄФА. Тільки в Європейській федерації гандболу рейтинг визначають на підставі трьох останніх сезонів.

У сезоні 2015/16 українські клуби заробили 21 бал. З них 19 - «Мотор», 2 - ЗТР. У сезоні 2016/17 - 31 бал («Мотор» - 16, ЗТР - 9, ЗНТУ-ЗАС - 6). У сезоні 2017/18 - 23 бали («Мотор» - 17, ЗТР - 2, ЗНТУ-ЗАС - 4). За три сезони українські клуби заробили 75 балів, з них «Мотор» - 52. Відзначимо, що коефіцієнт ЄГФ формували виключно запорізькі клуби, а 7-разовий чемпіон України сформував 69,3 відсотка поточного коефіцієнту. Найближчим часом він буде відкоректований за результатами сезону 2018/2019.

Нагадаємо, завдяки успішним виступам «Мотора» в Лізі чемпіонів, Україна в рейтингу клубних команд займає 13-е, а не 14-е місце, як сказано в листі ФГУ.