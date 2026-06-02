В Україні щеплення проти вірусу папіломи людини зробили вже понад 15% дівчат віком 12-13 років

"Ми вже бачимо високий попит: проведено понад 60 тисяч щеплень і охоплено понад 15% дівчат 12–13 років. Для першого року для країни це хороший результат. У більшості країн на старті введення нового щеплення до програми імунізації такі показники становлять 5–30%. Це важливий крок у профілактиці онкологічних захворювань", - сказав Кузін.

Він зазначив, що наразі рано оцінювати, як оновлення календаря вакцинації вплинули на охоплення рутинними щепленнями дітей. Проте, за його словами, за 2025 рік показники охоплення щепленнями достатньо високі.

"МОЗ не робило минулого року якісь прицільні або цільові програми вакцинації, як-от підсилюючу вакцинацію від кору або "підчищаючу" імунізацію по поліомієліту. Тому кожна область робила лише ті додаткові заходи з імунізації, які вона вважала за потрібне. І області, залежно від ситуації, робили або вакцинацію від дифтерії та правця для дорослих, або вакцинацію дітей від поліомієліту чи КПК. Тому показники охоплення поступово наближаються до 95%. Зокрема, охоплення щепленнями проти кашлюка, дифтерії та правця, яке проводять у 6 місяців (АКДП-3), та поліомієліту (поліо-3) зросли до 93%; охоплення щепленнями проти кору, паротиту та краснухи серед дітей в 1 рік (КПК-1) – до 95%", - сказав посадовець.

Водночас, додав він, МОЗ поки не планує розширювати календар щеплень. За словами Кузіна, навіть поточний календар достатньо суттєво змінив конфігурацію бюджету. "Введення нових вакцин, перехід на багатокомпонентні вакцини – це збільшення програми державного бюджету, ці вакцини дорожчі. Тому поки що ми не плануємо розширювати календар щеплень", - зазначив він.

Заступник міністра зауважив, що МОЗ має певні пріоритети в частині використання багатокомпонентних вакцин. Зокрема, зараз в Україні використовується п'ятикомпонентна вакцина (кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція), водночас багато країн у світі переходять на шестикомпонентну (кашлюк, дифтерія, правець, гепатит В, гемофільна інфекція, поліомієліт).

Крім того, додав він, не перший рік триває дискусія стосовно пневмококової інфекції і вакцинації груп ризику проти неї.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень, згідно з яким держава забезпечує вакцинацію від вірусу папіломи людини. Щеплення є безоплатним для пріоритетної групи — дівчат віком 12–13 років.

