Неспортивна істерика Росії, справа МН17 і відкриття кордонів для туристів - публікації тижня

Актуальні публікації Укрінформу про резонансні події, які ви могли пропустити цього тижня:

Російський спорт як інструмент гібридної війни: ТОП-6 прикладів

Спорт у РФ поставлений на службу політичному режимові і знаходиться у прямій залежності від Кремля. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наводить ТОП-6 прикладів, які красномовно про це свідчать.

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Істеричні факти: що стоїть за реакцією Росії на форму українських футболістів

Нова форма, в якій Національна збірна України з футболу виходитиме на матчі Євро-2020, спричинила справжню істерику російської пропаганди. Реакція офіційних осіб Кремля на футболки була аж надто емоційною - і спричинила зворотній ефект.

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Слухання по суті справи МН17: що бачили засекречені свідки

Суд у Нідерландах розглядає справу МН17 по суті. Про зброю, з якої був збитий літак, місце катастрофи, свідків, які бачили «Бук», запуск ракети та падіння уламків МН17 із тілами жертв - що говорили в суді.

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Як обвинувачені бойовики екіпаж російського «Бука» загубили

Перші підсумки розгляду справи МН17 по суті.

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Байден у Європі: На чому зосередиться американський президент

Глава Білого дому Джо Байден 10 червня розпочав своє перше зарубіжне турне до Європи. Це перша зарубіжна поїздка Байдена з початку його президентської каденції, вона вказує на пріоритети зовнішньої політики нової адміністрації США.

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Чи є життя після ковіду, або Як країни послаблюють обмеження

Туристичний сезон тепер проходитиме за новими правилами, ВООЗ благає не квапитися, а фахівці нагадують, що торік теж так сподівалися.

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