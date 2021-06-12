Неспортивна істерика Росії, справа МН17 і відкриття кордонів для туристів - публікації тижня
Російський спорт як інструмент гібридної війни: ТОП-6 прикладів
Спорт у РФ поставлений на службу політичному режимові і знаходиться у прямій залежності від Кремля. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наводить ТОП-6 прикладів, які красномовно про це свідчать.
***
Істеричні факти: що стоїть за реакцією Росії на форму українських футболістів
Нова форма, в якій Національна збірна України з футболу виходитиме на матчі Євро-2020, спричинила справжню істерику російської пропаганди. Реакція офіційних осіб Кремля на футболки була аж надто емоційною - і спричинила зворотній ефект.
***
Слухання по суті справи МН17: що бачили засекречені свідки
Суд у Нідерландах розглядає справу МН17 по суті. Про зброю, з якої був збитий літак, місце катастрофи, свідків, які бачили «Бук», запуск ракети та падіння уламків МН17 із тілами жертв - що говорили в суді.
***
Як обвинувачені бойовики екіпаж російського «Бука» загубили
Перші підсумки розгляду справи МН17 по суті.
***
Байден у Європі: На чому зосередиться американський президент
Глава Білого дому Джо Байден 10 червня розпочав своє перше зарубіжне турне до Європи. Це перша зарубіжна поїздка Байдена з початку його президентської каденції, вона вказує на пріоритети зовнішньої політики нової адміністрації США.
***
Чи є життя після ковіду, або Як країни послаблюють обмеження
Туристичний сезон тепер проходитиме за новими правилами, ВООЗ благає не квапитися, а фахівці нагадують, що торік теж так сподівалися.
Іще більше цікавих публікацій читайте тут.