Розгляд справи МН17 по суті: перші підсумки

Як обвинувачені бойовики екіпаж російського «Бука» загубили

У Нідерландах протягом перших чотирьох днів слухань по суті у справі МН17 у судовому комплексі «Схіпхол» судді озвучили деякі матеріали розслідування. Також були представлені відео та фото, аудіофрагменти телефонних розмов, в яких фігурують четверо обвинувачених: троє росіян Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР». Деякі їхні розмови було оприлюднено вперше, а ще судді зачитали покази свідків, які бачили установку «Бук».

Отже, де засекречені свідки трагедії МН17 бачили установку «Бук»? І як бойовики намагалися приховати, що збили МН17?

РОЗМОВИ ОБВИНУВАЧЕНИХ ТА ЕКІПАЖ УСТАНОВКИ «БУК»

Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко – саме ця четвірка разом із підлеглими організовувала транспортування «Бука» та відповідала за його безпеку. У залі суду їхні розмови можна було почути мовою оригіналу – російською. Щоб усі могли зрозуміти, про що йдеться, на екранах, що розміщені у судовій залі D, транслювався англійський переклад.

Зокрема, обвинувачений Сергій Дубинський у розмові з чоловіком на псевдо «Боцман», яка відбулася у день збиття пасажирського літака, 17 липня 2014 року о 17:42, каже, що вдалося збити «сушку» (тобто винищувач Збройних сил України) отриманим зранку «Буком-М». Дубинський також сказав, що коли отримали «Бук-М», їм стало легше вести бойові дії. У розмові Дубинського з іншим чоловіком на ім’я Ігор, яка відбулася о 18:20, йшлося про те, що журналісти повідомляють: за 80 км від Донецька було збито Боїнг. Спочатку Дубинський думає, що йдеться про «сушку», яку переплутали з Боїнгом. Однак коли стає зрозуміло, що збито пасажирський літак, бойовики починають говорити, що начебто «сушка» збила Боїнг, а вони збили «сушку».

Інший обвинувачений Леонід Харченко 17 липня 2014 року о 21:32 обговорює телефоном з бійцем Гілазовим те, що загубився боєць з екіпажу «Бука». Варто зазначити, що після знищення МН17 росіянин Едуард Гілазов із позивним «Рязань» доставляв екіпаж «Бука» до обвинуваченого Леоніда Харченка у Сніжне.

У розмові Харченка з Пулатовим, що відбулася о 21:40 у день трагедії, йдеться про екіпаж установки «Бук», зокрема Харченко каже, що «хлопців з коробочки нової нема».

У суді також був оприлюднений фрагмент розмови обвинувачених Ігоря Гіркіна та Дубинського, що відбулася вранці наступного дня після катастрофи. У ній Дубинський каже, що «Бук» уже в РФ: «Машина уже давно в Росії перебуває».

Водночас, колишній начальник ППО у підконтрольному окупантам місті Сніжне Володимир Цемах заявив слідству, що не бачив «Бука» під Сніжним.

Варто зазначити, що цього фігуранта справи МН17 було допитано під час його перебування під вартою в Україні. Україна обвинуватила Цемаха у створенні терористичної групи. 7 вересня Україна передала його Росії в рамках обміну утримуваними особами у форматі «35 на 35». Перед обміном Володимира Цемаха допитали в Києві слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу МН17.

ПОКАЗИ СВІДКІВ

На відміну від Цемаха, інші свідки бачили установку «Бук». У суді озвучили, що, зокрема, йдеться про одного зі свідків з групи обвинуваченого Харченка. Варто зазначити, що імена усіх свідків засекречені заради їхньої ж безпеки.

Також судді повідомили, що один зі свідків близько 14:00 17 липня 2014 року бачив «Бук», що рухався у бік поля під Сніжним. Він також підтвердив, що з «Бука» стріляли, й після цього на установці бракувало однієї ракети.

Інший свідок розповів слідству, що за наказом одного з чотирьох обвинувачених Леоніда Харченка він поїхав у Донецьк, а потім у Сніжне. За його словами, він бачив «Бук» 17 липня 2014 року ввечері після трагедії біля магазину «Фуршет» у місті Сніжне.

Також у суді було представлено зібрані слідством фото, відео та карти транспортування російського «Бука».

Слід зауважити, що висновки експертів російського концерну «Алмаз-Антей» відрізняються від висновків нідерландських та бельгійських експертів щодо місця запуску ракети, яка знищила МН17. Експерти російського концерну «Алмаз-Антей» кажуть, що ракету було випущено з підконтрольного Україні селища Зарощенське. Однак згідно з матеріалами справи, які було озвучено на суді, жодних слідів запуску ракети в тій місцевості не було знайдено.

Також абсурдним виглядають слова свідків, які втекли з України до Росії й стверджували, буцімто ракета була запущена з міста Амвросіївка. Слідчі вважають, що МН17 не могли збити з-під Амвросіївки.

Так, згідно з результатами офіційного слідства, ракета була запущена з поля поблизу селища Первомайське.

Також представники російського концерну «Алмаз-Антей» у 2015 році заявляли, що літак був збитий ракетою, яка була знята з озброєння в Росії ще наприкінці 1990-х, однак фото, знайдені слідством, свідчать про протилежне. Зокрема, на знімку 2013 року зображено президента Росії Володимира Путіна, коли він відвідував 102-у російську військову базу, що розташована у Гюмрі. За спиною Путіна на фото можна побачити вищезгадані ракети. І це спростовує заяви російського концерну «Алмаз-Антей».

«БУК 332»

Міжнародна спільна слідча група (JIT) дійшла висновку, що літак рейсу МН17 був збитий з зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Те, що ця зброя саме російська, у своїх розслідуваннях доводить і команда журналістів-розслідувачів Bellingcat. У листопаді 2014 року Bellingcat опублікували звіт, в якому йшлося про «Бук». Згодом, після аналізу великої кількості відео та світлин, у тому числі опублікованих військовослужбовцями 53-ї зенітно-ракетної бригади, команда Bellingcat змогла визначити точний номер установки – «Бук 332».

Варто зазначити, що в суді досить детально було представлено зібрані слідством докази транспортування ЗРК «Бук».

Судді, які зачитували деталі справи, постійно наголошували, що всі оприлюднені матеріали є результатом розслідування, а суд свою думку висловить лише після завершення розгляду справи по суті.

Наступне засідання відбудеться 17 червня 2021 року о 10:00 за місцевим часом.

Очікується, що 17-18 червня слово в суді матиме сторона обвинувачення, а також адвокати одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова.

Ірина Драбок, Гаага