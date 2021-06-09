Чи є життя після ковіду, або Як країни послаблюють обмеження

Туристичний сезон тепер проходитиме за новими правилами, ВООЗ благає не квапитися, а фахівці нагадують, що торік теж так сподівалися

Захворюваність на ковід у світі продовжує спадати, і в багатьох країнах завдяки поширенню вакцинації ситуація покращилася настільки, що вони наважилися послабити основні карантинні обмеження. Країни Європи, приміром, скасовують обов’язок носити маски на відкритому повітрі (на відміну від України, там була така вимога), відкривають ресторани, заклади культури і відпочинку та готуються приймати туристів. Україна теж не виняток і вже повністю перейшла в зелену зону. Щоправда, у Всесвітній організації здоров’я налаштовані не так оптимістично і закликають країни не поспішати.

Ізраїль готується знімати маски, Британія – заповнювати стадіони

Упродовж першого півріччя цього року в центрі уваги ЗМІ і фахівців з імунопрофілактики залишається Ізраїль, де за короткий проміжок часу вдалося охопити вакцинацією (обома дозами) більше половини населення – 56%. Ситуація там покращилася настільки, що з першого дня літа в країні зняли майже всі карантинні обмеження – для громадського транспорту, магазинів, ресторанів і інших закладів. Вже можна проводити масові заходи як на відкритому просторі, так і в приміщеннях, хоча обов’язок носити маски в приміщеннях поки залишається. Але ненадовго – міністр охорони здоров’я Юлій Едельштейн пообіцяв, що вже з 15 червня цю вимогу скасують. Нині в країні реєструють лише 20-30 нових випадків захворювання на добу, щоправда, на двотижневому карантині перебувають більше 25 тисяч громадян – імовірно тих, які повернулися з-за кордону, пишуть місцеві ЗМІ.

Дотримання правил у Великобританії і далі пильнуватимуть спеціальні люди

У Великій Британії, яка є однією з найбільш постраждалих країн від пандемії ковіду, частину обмежень скасували в другій половині травня. Тепер пабам, барам і ресторанам дозволили приймати відвідувачів у закритих приміщеннях, відкрилися кінотеатри, музеї, галереї, тренажерні зали, басейни, а також стало можливим з певними обмеженнями проводити групові заняття в приміщеннях. На відкритому повітрі дозволені контактні види спорту, концерти та спортивні заходи з публікою. Також можна збиратися в закритих приміщеннях у складі двох-шести сімей (залежно від регіону). Останній етап послаблень в Англії запланований на 21 червня, але через поширення індійського варіанту коронавірусу деякі вчені закликали відкласти його, і влада заявила, що вона «відкрита до цієї ідеї», пише ВВС. Фінальне рішення буде 14 червня, і якщо ситуація залишатиметься стабільною, то з 21 червня вже не буде обмежень на кількість людей, яких можна запросити додому, пабам, клубам, театрам можна буде працювати без обмеження кількості відвідувачів. Також буде дозволено повністю заповнювати стадіони і не обмежувати кількість гостей на весіллях та інших заходах. Але навіть коли ці всі обмеження будуть скасовані, вимога носити маски та тримати дистанцію залишиться.

У Франції дозволили роботу ресторанів

Про послаблення карантинних обмежень оголосили і країни ЄС. У столиці Бельгії – Брюсселі заявили, що вакцинація посприяла епідемситуації, і влада міста скасувала обов'язкове носіння захисних масок на вулиці з 9 червня. У Франції та Австрії карантинні обмеження послабили ще наприкінці травня. Після багатомісячних локдаунів там запрацювали кав’ярні та ресторани повідомляє DW. У Франції відкрилися музеї, театри та кінотеатри, а комендантська година починається на дві години пізніше – о 21.00. В Австрії почали працювати готелі та культурні заклади – але поки туди пускають лише за ковід-сертифікатами, які підтверджують вакцинацію, подолану хворобу або негативний тест.

У столиці Індії Нью-Делі перші послаблення локдауну на тлі зменшення кількості заражень коронавірусом почалися з 7 червня. У столичному регіоні знову відкриються ринки та торговельні центри, але вони працюватимуть через день і для половини відвідувачів. Також дозволено роботу метрополітену та офісів, але так само при заповненості у 50%.

Відпочинок за кордоном переважно для вакцинованих

Водночас із послабленням обмежень всередині країн розпочалися послаблення і для гостей з-за кордону. Щоправда, тепер туристичний сезон проходитиме за новими правилами. Головна умова – вакцинація, яка має бути повністю завершена за два тижні до в’їзду і проведена вакцинами, схваленими ВООЗ. В Україні такими є усі три препарати – Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. Щоправда, для туристів із країн, де епідситуація лишається складною, в’їзд не дозволятиметься. Приміром, Франція такими країнами визнала ПАР, Бразилію, Туреччину та Індію. Україна увійшла до переліку країн із нестабільною ситуацією, тож, окрім сертифікату про вакцинацію за правилами, вимагатиметься ще й негативний тест на ковід. В Іспанії буде заборонений в’їзд з Індії, Бразилії і ПАР, а всі туристи з Шенгенської зони зможуть перетнути кордон із цифровим сертифікатом ЄС на COVID-19.

До Венеції прибув перший круїзний лайнер

Італія почала приймати туристів з країн ЄС, Шенгенської зони, Британії та Ізраїлю ще всередині травня. 3 червня до Венеції прибув перший з часів «допандемії» круїзний лайнер. І хоча цей регіон дуже залежний від потоку туристів, але місцеві жителі не були цьому раді, влаштувавши акцію протесту – і не через страх перед ковідом, а через те, що запливаючи надто близько, лайнери руйнують місцеву інфраструктуру та стикаються з дрібними пасажирськими човнами.

Албанія, де за останні кілька днів не фіксують смертей від ковіду, взагалі вирішила скасувати всі карантинні обмеження для іноземців. Тепер від туристів не вимагатимуть ПЛР-тест на коронавірус, тест на антитіла або паспорт вакцинації, лише рекомендують носити маски в аеропортах і тримати дистанцію.

А от Канада хоч і відкриває кордони для туристів, проте контролюватиме гостей дуже ретельно – вакциновані туристи мають все одно зробити ПЛР-тест на коронавірус і навіть побути на ізоляції.

Днями і Україна оновила правила перетину кордону для гостей з інших країн. Від них вимагатимуть або негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на COVID-19, або документ про вакцинацію від COVID-19 за правилами ВООЗ. Голова Держагенства розвитку туризму Мар’яна Олеськів зазначила, що туристична галузь дуже зраділа такій новині і чекає на іноземних гостей.

За місяць після зняття обмежень інфікованих може побільшати

Наразі всі регіони України переведені у «зелену зону» за рівнем епіднебезпеки. За даними фахівців з Національної академії наук, порівняно з минулим тижнем в Україні зафіксували на 33,5% менше випадків хвороби, на 39,2% менше позитивних результатів тестів та на 25,4% менше госпіталізацій. Нині середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 1718 осіб на день (вдвічі за два тижні). Учені прогнозують, що ситуація покращуватиметься й надалі: середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1465 впродовж 9-15 червня та 1013 – впродовж 16-22 червня.

З огляду на покращення ситуації уряд ще більше послабив карантинні обмеження, зокрема дозволив кафе та ресторанам працювати цілодобово, а розважальним та культурним закладам проводити масові заходи із наповненням залів у дві третини місць.

Яким же буде це літо? Співзасновник Українського центру охорони здоров‘я Павло Ковтонюк під час онлайн-ефіру розповів, що торік зростання захворюваності почалося десь за місяць після зняття карантинних обмежень, і очікує повторення ситуації. «Зростання (захворюваності. – Ред.), безумовно, почнеться. Просто зараз є певний оптимізм щодо того, що ситуація нагадуватиме минулорічне літо, коли зростання почалося десь за місяць після зняття карантинних обмежень. Їх послабили 11 травня, а приблизно з кінця червня почалося зростання, яке спочатку було повільним, але поступово розганялося. І вже в серпні-вересні почалося серйозне збільшення захворюваності, що закінчилося зимовою хвилею. Було б добре, якби ми винесли з цього уроки і зробили б так, як наші європейські сусіди. Вони могли контролювати захворюваність через системи тестування і відстеження, і у них упродовж літа ніякого зростання не було», – зазначив Павло Ковтонюк.

Вірус "Дельта" продовжує поширюватися

Тим часом у ВООЗ висловили стурбованість таким поспіхом країн і застерегли, що швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки. «Зі збільшенням глобальної передачі штамів, які викликають занепокоєння, включаючи варіант «Дельта» (тепер так називають індійський. - Ред.), занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований», – наголосив глава ВООЗ Тедрос Гебреїсус. А враховуючи низький рівень охоплення вакцинацією в Україні, нам треба бути особливо обережними.

Юлія Горбань, Київ