Байден у Європі: На чому зосередиться американський президент

Перше турне Джо Байдена є достатньо насиченим для президента країни, яка прагне відновити авторитет глобального лідера.

Глава Білого дому Джо Байден 10 червня розпочав своє перше зарубіжне турне до Європи. За планом, він відвідає Британію, де приєднається до зустрічі лідерів G7, потім Бельгію – для участі в самітах НАТО і США-ЄС, а також Швейцарію, де проведе переговори з кремлівським лідером Володимиром Путіним. Оскільки це перша зарубіжна поїздка Байдена з початку його президентської каденції, вона вказує на пріоритети зовнішньої політики нової адміністрації США, пов’язані, головним чином, з відновленням лідерства Америки, зміцненням альянсів, а також європейською безпекою – насамперед, від загроз з боку Росії й Китаю.

Карикатура Сергія Йолкіна

ВІДНОВЛЕННЯ ЛІДЕРСТВА АМЕРИКИ

Це одне з найголовніших завдань, яке Джозеф Байден обрав на початку своєї президентської каденції. Парадоксально, але попередній глава Білого дому Дональд Трамп з його гаслом «Америка – передусім» фактично нівелював всі проєкти глобального лідерства США – часто в угоду політичного невігластва й короткочасних економічних вигід. Трамп наніс величезної шкоди світовій репутації Сполучених Штатів, відмовившись від багатьох договорів і домовленостей – від Іранської ядерної програми до Паризької кліматичної угоди. Він підірвав довіру до гарантій безпеки з боку Америки, вивівши американські війська із Сирії, чим скористався кривавий режим Асада. Трамп принижував союзників по НАТО та ЄС і водночас охоче спілкувався з диктатором Ким Чен Ином, а також демонстрував незрозуміле тяжіння до Володимира Путіна. І що найголовніше, попередній президент США не відповів на найбільший глобальний виклик – пандемію COVID-19, не зробивши жодних зусиль для створення міжнародної коаліції з протидії коронавірусу.

Саме це питання є одним із основних на порядку денному, який запропонував Байден на саміті G7 у британському Корнуолі. Перед проведенням зустрічі «сімки» він офіційно заявив, що Сполучені Штати нададуть пів мільярда доз вакцини для 92 найбідніших країн. До нього вже почали приєднуватися інші лідери і, як очікується, G7 має оголосити про пожертвування світові одного мільярду доз препаратів. І це лише один із прикладів, як Джозеф Байден відновлює світове лідерство Америки.

Крім того, глава Білого дому пропонуватиме світовим лідерам на всіх зустрічах у Європі стратегії протидії кібератакам, врегулювання ситуації в Сирії, забезпечення перехідного періоду в Афганістані після виведення військ, вирішення Іранського ядерного питання, реагування на зміни клімату та багатьох інших викликів глобального контексту.

«Сполучені Штати повинні лідирувати у світі з позиції сильного»,- зауважив сам Байден перед початком турне до Європи в публікації для The Washington Post.

ЗМІЦНЕННЯ АЛЬЯНСІВ

Зруйнований баланс у відносинах із союзниками – один зі спадків, який дістався нинішній команді в Білому домі. Тому невипадково Джо Байден у понеділок і вівторок візьме участь одразу у двох самітах в Брюсселі – Північноатлантичного альянсу, а також США-ЄС.

Сам глава Білого дому сформулював своє бачення так: «Це турне спрямоване на реалізацію оновленої прихильності США нашим союзникам та партнерам, а також демонстрації того, на що здатні демократії у відповіді на виклики та в стримуванні загроз цієї нової епохи».

На саміті НАТО в Брюсселі американський президент має намір підтвердити «непохитну прихильність» США статті 5 Північноатлантичного договору. Вона зауважує, що атака на одну країну НАТО розцінюється як напад на всіх. І тут йдеться, насамперед, про спільну відповідь на новий нестандартний виклик – кібератаки на критично важливу інфраструктуру. Після кількох хакерських нападів у США на компанії SolarWinds, Colonial Pipeline, JBS адміністрація Білого дому ініціювала розробку стратегії щодо протидії таким загрозам. Це включає як посилення кібербезпеки, в тому числі, приватного сектору, так і нові операції Мін’юсту щодо вилучення біткоїнів у хакерів, що вимагають викупи. А це підриває саму ідею використання криптовалюти поза контролем уряду в зловмисних цілях.

Отже, очевидно, що об’єднання зусиль по обидва боки Атлантики під парасолькою цієї стратегії суттєво зменшить шанси злочинних кібер-суб’єктів (або урядів) підірвати західні демократії.

Загалом же, головними противниками західного світу Америка відкрито називає Китай і Росію, тому теми протидії викликам з їхнього боку обговорюватимуться на більшості зустрічей президента Байдена в Європі.

Саміт США-ЄС, як очікується, матиме багато питань для обговорення. Це і зближення економічних відносин, і припинення торговельного протистояння у сфері тарифів, і питання енергетичної безпеки. Але одним із найбільш нагальних викликів Штати бачать експансію Китаю на європейському ринку, а також загрозу для інформаційної безпеки китайського 5G-зв’язку та іншого комунікаційного обладнання. «Ми зосередимося на забезпеченні того, щоби ринкові демократії, а не Китай чи будь-хто інший писали правила торгівлі й технологій у ХХІ столітті», - окреслив Байден свої очікування від зустрічей з керівниками головних інституцій ЄС.

Фото: Official White House

ПРИБОРКАННЯ РОСІЇ

Загроза з боку РФ, насамперед для України, Європи, а також національних інтересів США, стане окремою темою європейського турне американського президента. Очевидно, що на самітах НАТО, а також США-ЄС розглядатимуться опції військового, політичного й економічного реагування на агресивні випади РФ. Однак ці міжнародні платформи, включно з G7, дадуть також можливість американському лідеру, по-перше, згуртувати позицію Заходу у відповідь на дії РФ, а, по-друге, посилити позиції перед двосторонньою зустріччю Байден-Путін у Женеві 16 червня. Адже сам президент Байден неодноразово наголошував, що союзники Америки «єдині» в реагуванні на виклики з боку РФ.

Ще до початку європейського турне глава Білого дому озвучив достатньо некомфортну позицію щодо Кремля, звернувши увагу на порушення прав людини в Росії, переслідування опозиції, тривалу агресію РФ проти України, а також відповідальність за хакерські напади й втручання у вибори в США. Щоправда, Білий дім також звертав увагу на можливість спільної взаємодії з Москвою в питаннях, де сторони мають спільний інтерес.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у цьому зв’язку назвав запланований саміт у Женеві «тестом» для Путіна – чи погодиться той на пропозиції США щодо стабільної й передбачуваної взаємодії. У іншому випадку, якщо російський лідер не погодиться, Вашингтон «буде готовим» до відповіді.

Та насправді, продовжив Блінкен, сам він не наповнений оптимізмом, що відносини з РФ стануть більш стабільними після саміту в Женеві. Іншими словами, у Байдена налаштовані застосувати скоріше палку, ніж пряник у спілкуванні з кремлівським вождем.

І тут головне питання полягає в тому, наскільки жорсткою буде позиція президента США. З огляду на обізнаність особливостей російської політики, сам Байден і його оточення усвідомлюють, що в Кремлі розуміють лише силу. Тому, саме від того, які підходи обере Путін для спілкування з американським лідером – а не навпаки – залежатиме подальший курс Америки відносно Росії.

Важливим у цьому зв’язку є послідовна підтримка України з боку США. Це підтверджує, зокрема, остання телефонна розмова Байдена й Зеленського, а також запрошення для українського президента відвідати Білий дім у липні. Це є однозначно позитивним сигналом для Києва, який означає готовність американського лідера надалі підтримувати Україну. Однак це також вимагає конкретних кроків Києва. Адже, як підкреслюють у Вашингтоні, вони хотіли би побачити реальні результати по нагальних реформах в Україні до зустрічі президентів у Білому домі.

Перше турне Джо Байдена, виявляється достатньо насиченим для президента країни, яка прагне відновити авторитет глобального лідера. Зустрічі одразу з такою кількістю глав держав та організацій на самітах G7, НАТО, США-ЄС, а також просування потужних ініціатив з боку США свідчить про системний та продуманий підхід нинішнього керівництва Білого дому до зовнішньої політики.

Байден прагне відновити врівноважений глобальний порядок, який існував впродовж кількох десятиліть після останньої світової війни, і який хочуть розхитати, зокрема, в Москві та Пекіні. І в цьому контексті важливо, що Україна залишається в розумінні Вашингтона в одній площині з цивілізованою моделлю західної демократії.

Ярослав Довгопол, ВАШИНГТОН