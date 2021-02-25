Після санкцій проти Медведчука стався «вибух російського інформпростору» — Ткаченко

Після запровадження санкцій, які Рада національної безпеки та оборони запровадила проти народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя Віктора Медведчука та його соратників, інформаційний простір РФ просто "вибухнув".

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав в Телеграмі.

"Як би не лунали смішно фрази про свободу слова від дотичних до цих каналів осіб, після засідання РНБО щодо "Трійки Медведчука" (санкцій щодо пропагандистських телеканалів NewsOne, ZIK та 112 Україна) російські ЗМІ достатньо довго мовчали. Судячи з усього, чекали вказівок з Кремля, яких не було. Але коли РНБО запровадила санкції проти кума Путіна та його компаньйонів, російський інформпростір вибухнув. Невеличкий приклад пропагандистських тез: "політична інквізиція", "протиправний абсурд", "репресивні дії", "реакційна тенденція", "позасудова розправа", "політичний пірует", "боротьба Зеленського за рейтинг", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що протистояти голосу Кремля з держтелеканалів РФ та їхніх посібників може критичне мислення, яке буде виховувати програма медіаграмотності. За його словами, усі мають пам’ятати, що російська пропаганда – не інформація, а заздалегідь сплановані меседжі, що намагаються донести у будь-який спосіб.

Також Ткаченко навів кілька наративів про Україну, що постійно лунають з РФ. Такі як : "Державна влада України утискає російськомовне населення", "Україна – не самостійна держава, а інструмент західних політиків", "Санкції проти Медведчука – це боротьба зі свободою слова і репресії, пов’язані із падінням рейтингу Зеленського".

"Як приклад, новини про вакцину від COVID-19 для України. Кремлівські ЗМІ, зокрема через канали "Трійки Медведчука" системно вкидали в наш інформпростір тези: "Росія – перша винайшла вакцину від коронавірусу", "Росія готова допомогти братському народу", "Росія почала постачання Спутніка-5 в Л/ДНР", "Україна закуповує неякісну вакцину", "Україна зриває терміни постачання вакцини" тощо. Що об’єднує ці новини? Штучно привита ідея неспроможності влади впоратися з викликом. Штучно навіяних страхів перед вакцинацією. Штучно спотворена картина того, що є насправді", - написав міністр культури та інформаційної політики.

Ткаченко додав, якщо такі фрази постійно і системно повторюються, рано чи пізно у них починають вірити, а отже створюється потрібна для РФ картина.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко поінформував, що "заборонена "трійка Медведчука", що називала себе "Медіахолдинг "Новини" і до якого входять телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne, котрі потрапили під санкції, створив товариство з обмеженою відповідальністю під такою ж назвою. Він зазначив, що зареєстровано це ТОВ 18 лютого - за два тижні після блокування каналів в українському ефірі.

19 лютого РНБО застосувала санкції проти 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб.У списку є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що санкції щодо цього подружжя - за статтею "фінансування тероризму".