У МКІП розповіли, як пропаганда Кремля експериментує зі страхами українців

Російська пропагандистська машина безупинно експериментує над настроями й емоціями українців, поширюючи фейки, і Центр протидії дезінформації має допомогти людям оперативно виявляти таку інформацію.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав на своєму Телеграм-каналі, повідомляє Укрінформ.

“Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики займаємося розробкою концепції медіаграмотності. Щоб люди самі вчилися визначати, де фейкова, а де правдива інформація. Звісно, це непросто. Адже кремлівська машина по виробництву фейків та пропаганди працює безупинно, експериментуючи над настроями, страхами, емоціями українців. Вірю, що завдяки Центру протидії дезінформації, який ми формуємо, українці зможуть оперативно виявляти неправдиву інформацію, що підкидає нам “північний сусід”, - підкреслив Ткаченко.

Водночас він зауважив, що дата вшанування пам‘яті героїв Небесної сотні збігається ще з однією річницею – протестів у Нових Санжарах проти приїзду евакуйованих з Уханя українців. За його словами, багато хто назвав ці події на Полтавщині "днем ганьби".

Міністр нагадав, що тоді сотні місцевих мешканців, налякані повідомленнями в соцмережах, намагалися зупинити автобуси з туристами, яких направили на карантин у санаторій. Люди протидіяли правоохоронним органам, лютували та кидали каміння у вікна автобусів.

“Кожну секунду повідомлення в соцмережах, у місцевих групах ставали все фантастичнішими. Підігрівали ці події і сумно відомі телеканали з "трійки Медведчука", - зазначив Ткаченко.

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За його словами, оцінку тим подіям дали вже не лише правоохоронні органи. Канал НВО у документальному фільмі «The Perfect Weapon» («Ідеальна зброя») особливу увагу приділив тому, як швидко поширюється дезінформація під час пандемії коронавірусу. У фільмі, зокрема, зазначають, що паніку у Нових Санжарах могли "розганяти" росіяни, фокусуючись на тих, хто вірить в усілякі теорії змови, зауважив Ткаченко.

Як повідомлялося, в Україні з березня має почати працювати Центр протидії дезінформації.

20 лютого 2020 року літаком з китайського міста Ухань евакуювали 45 громадян України та 27 іноземців. Після огляду і прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. У сутичках між протестувальниками та правоохоронцями постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Правоохоронці затримали 24 учасників заворушень.