Ткаченко вважає політично виправданим рішення щодо санкцій проти Медведчука

Ткаченко вважає політично виправданим рішення щодо санкцій проти Медведчука

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко є політично виправданим.

Про це він написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Вважаю рішення про введення санкцій політично виправданим. І нагадаю, проти Медведчука запроваджені санкції у США. Тепер нарешті і в Україні. Фактично, це рішення РНБО – початок нової ери, коли ворога нарешті називають на ім'я», - зазначив Ткаченко.

Особисто для міністра це рішення – історична справедливість. «На жаль, воно затрималося в часі. Петро Олексійович зробив все, щоб Медведчук мав змогу літати в Москву і вести свій бізнес в Україні. Те, що він не зміг зробити, зробила нова влада», - зазначив він.

Глава МКІП нагадав про те, що Медведчук – творець темників 2000-их, які фактично призвели до журналістських та масових протестів напередодні Помаранчевої революції. «Своїх звичок він не залишав і останнім часом. Але темники, фейки, дезінформацію писав тепер йому Кремль. А він транслював їх усіма можливими способами в Україні, зокрема через нещодавно заборонені «телеканали». Він заперечує російську агресію, зустрічається зі своїм кумом в окупованому Криму, піарить себе як посередника в справах обміну полоненими та позиціонує себе «голубом миру». «Голубом», який готовий поставити на коліна Україну перед своїм кумом», - написав Ткаченко.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого РНБО застосувала санкції проти 19 юридичних та восьми фізичних осіб. У тому списку є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що санкції щодо цього подружжя - за статтею «фінансування тероризму».

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