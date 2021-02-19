Санкції щодо Марченко не вплинуть на роботу «1+1» – РНБО

У межах санкцій Ради національної безпеки та оборони щодо дружини народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко буде накладено арешт на її частку в телеканалі «1+1», але це не вплине на роботу каналу.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, відповідаючи на запитання про долю телеканалу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нічого, 1+1 буде працювати. Там на частку накладається арешт, вони (власники долі - ред.) не мають права її продавати, не мають права на користування, закріплення. Найближчим часом вийде указ Президента, там побачите, про що ідеться», - сказав Данілов.

Марченко належить 8% акцій телеканалу «1+1».

Як повідомляв Укрінформ, серед 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб, щодо яких 19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій, є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.