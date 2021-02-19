Санкції до Медведчука і його дружини ввели за фінансування тероризму - Данілов
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Ради нацбезпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“СБУ веде сьогодні кримінальне провадження по статті 258 ч.5 - це фінансування тероризму. Відповідно, по цій статті до пані Марченко, до всіх відповідних перелічених осіб, так само пана Медведчука, застосовані санкції. Це - фінансування тероризму”, - наголосив Данілов.
Як повідомлялося, РНБО застосувала санкції до 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб, серед яких Медведчук і Марченко, а також українка Наталія Лавренюк (цивільна дружина депутата від ОПЗЖ Тараса Козака – ред.), росіяни Васьковський Костянтин, Томченко Віталій, Лісогор Сергій, Маслюк Олександр та Попов Михайло.
Також, за даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.