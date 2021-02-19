Санкції до Медведчука і його дружини ввели за фінансування тероризму - Данілов

Рада національної безпеки й оборони застосувала санкції до низки осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, за статтею «фінансування тероризму».

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Ради нацбезпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“СБУ веде сьогодні кримінальне провадження по статті 258 ч.5 - це фінансування тероризму. Відповідно, по цій статті до пані Марченко, до всіх відповідних перелічених осіб, так само пана Медведчука, застосовані санкції. Це - фінансування тероризму”, - наголосив Данілов.

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Як повідомлялося, РНБО застосувала санкції до 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб, серед яких Медведчук і Марченко, а також українка Наталія Лавренюк (цивільна дружина депутата від ОПЗЖ Тараса Козака – ред.), росіяни Васьковський Костянтин, Томченко Віталій, Лісогор Сергій, Маслюк Олександр та Попов Михайло.

Також, за даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.