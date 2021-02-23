Медіахолдинг «Новини» з каналами Медведчука створив нове ТОВ з такою ж назвою – Ткаченко

Медіахолдинг "Новини" з каналами Віктора Медведчука, який потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони, створив нове ТОВ з такою ж назвою.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Заборонена «Трійка Медведчука», що називала себе «Медіахолдинг «Новини» натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали. Зареєстровано цю ТОВку 18 лютого – буквально за два тижні після блокування цих антиукраїнських пропагандистських каналів в українському ефірі. Засновниками нового ТОВ є 100 осіб. Загалом. Кожен з них «скинувся» на створення ТОВ по одній гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ «Медіахолдинг «Новини» – 100 грн», - написав Ткаченко.

За його словами, «Медведчук і Ко» шукають юридичні способи, аби знову запустити трансляцію кремлівської пропаганди в інформаційний простір. Але, за його словами, «скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої «діяльності»».

«Але як зі статутним капіталом у 100 грн можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство – питання риторичне», - додав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів.

19 лютого РНБО застосувала санкції проти 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб. У тому списку є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що санкції щодо цього подружжя - за статтею «фінансування тероризму».