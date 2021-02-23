Суд просять анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна»

Окружний адміністративний суд Києва просять анулювати ліцензію для телеканалу «112 Україна».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду у Фейсбуці.

«ОАСК просять анулювати ліцензію для «112 Україна». Як зазначає позивач – ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, у термін, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата у її проведенні, що згідно із законом – підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення», - йдеться у повідомленні.

Водночас у повідомленні не зазначається, хто є позивачем.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинене.

3 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака.