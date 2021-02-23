Суд просять анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна»

Суд просять анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна»

Укрінформ
Окружний адміністративний суд Києва просять анулювати ліцензію для телеканалу «112 Україна».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду у Фейсбуці.

«ОАСК просять анулювати ліцензію для «112 Україна». Як зазначає позивач – ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, у термін, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата у її проведенні, що згідно із законом – підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення», - йдеться у повідомленні.

Водночас у повідомленні не зазначається, хто є позивачем.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинене.

3 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака.

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