Війна так війна: експосол США в РФ прокоментував санкції проти телеканалів кума Путіна

Запровадження в Україні санкцій щодо трьох проросійських телеканалів є виправданим кроком.

Таке переконання висловив посол США в Росії у 2011-14 роках, директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету Майкл Мак-Фол під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу КБФ.

За словами дипломата, у США останнім часом активно дискутується це питання.

"Ліберали з маленької букви "л" завжди говорять: це несправедливо, це неправильно. Я категорично не погоджуюся з цим. Коли йде війна, так і треба діяти. І я захищаю це рішення", - заявив він.

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Мак-Фол також наголосив, що Україна перебуває в центрі світової боротьби демократій з автократіями, і демократи всього світу мають об’єднуватися. За його словами, це ідеологічна боротьба, і "лінія фронту" проходить через Україну.

"Як людина, що вивчає демократію в глобальному масштабі - не лише в Європі, і в розрізі віків, а не лише за останні 10 років - я переконаний, що найважливіша боротьба в світі за прогрес лібералізму і демократії зараз відбувається саме в Україні", - сказав він.

Дипломат нагадав слова вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова, який казав, що "якщо хочете допомогти лібералам і демократам в Росії, сприяйте перемозі демократії в Україні".

"Ця перемога якнайкраще допоможе розвінчати путінський імперський міф про те, що люди в цьому регіоні світу хочуть сильної руки, хочуть диктатури. Ніщо так не сприятиме знищенню ідеології путінізму, як демократична Україна", - резюмував Мак-Фол.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника – народного депутата Тараса Козака (ОПЗЖ). Санкції передбачають анулювання ліцензій цих проросійських телеканалів.

За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, запровадження санкцій щодо телеканалів пов'язане з їх фінансуванням із Росії. Вона також заявила, що блокування їх не має нічого спільного з наступом на свободу слова, тому що ці телеканали стали інструментом пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора.