Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо Медведчука
Текст відповідного указу, датованого 19 лютого, оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документі.
Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялося, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та вісьмох фізичних осіб, серед яких народний депутат Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і його дружина Оксана Марченко.
За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.
Серед підсанкційних юридичних осіб опинилися компанії - власники п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, які обслуговують ці літаки.