Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо Медведчука

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти 19 компаній і 8 фізичних осіб, серед яких і народний депутат Віктор Медведчук (ОПЗЖ).

Текст відповідного указу, датованого 19 лютого, оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документі.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та вісьмох фізичних осіб, серед яких народний депутат Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і його дружина Оксана Марченко.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

Серед підсанкційних юридичних осіб опинилися компанії - власники п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, які обслуговують ці літаки.