США відреагували на санкції України проти Медведчука

У посольстві США в Україні висловили підтримку рішення Ради нацбезпеки і оборони України про запровадження санкцій, зокрема щодо народного депутата Віктора Медведчука (ОПЗЖ).

Відповідний допис розміщено на сторінці дипредставництва у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності через запровадження санкцій. З 2014 року Віктор Медведчук перебуває під санкціями США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України", - йдеться у публікації.

Як повідомлялося, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і його дружина Оксана Марченко.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

Серед підсанкційних юридичних осіб опинилися компанії - власники п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, які обслуговують ці літаки.