Яценюк розповів, як у 2016 році зірвали засідання Кабміну щодо «труби Медведчука»

Арсеній Яценюк заявив, що у 2016 році йому зірвали засідання уряду, де мала розглядатися заборона на транспортування нафтопродуктів з РФ трубопроводом, який пов'язують з Віктором Медведчуком.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Яценюк сказав в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Він нагадав, що у 2015 році нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс" за рішенням суду перейшов у руки людей, які мають відношення до Віктора Медведчука.

"Уряд не має можливості натиснути на суд, і тому я прийняв рішення наступне (це було 6 квітня 2016 року): я скликаю засідання Кабінету Міністрів і одне з питань порядку денного - введення санкцій, а точніше заборона на імпорт нафтопродуктів з Російської Федерації. Мета була така, щоб не дати можливості транспортувати ці нафтопродукти, у тому числі по нафтопродуктопроводу, про який ви зазначали, який має відношення до пана Медведчука ("Прикарпатзахідтранс", - ред.)", - розповів Яценюк.

За його словами, для розгляду цього питання було скликано позачергове засідання Кабінету Міністрів на 8 квітня 2016 року.

"І воно не відбулося, тому що мені зірвали кворум. Вперше в моїй історії як Прем'єр-міністра України мені зірвали кворум. І це фактично було останньою крапкою у прийнятті мною рішення про подачу заяви про відставку з посади Прем'єр-міністра", - сказав ексочільник уряду.

На запитання, хто саме зірвав кворум, Яценюк відповів, що члени уряду від партії "Народний фронт", яку він очолював, прийшли на засідання, а "деякі інші члени Кабінету Міністрів не з'явилися в ту п'ятницю".

Він також зазначив, що, Президент Володимир Зеленський прийняв державницьке рішення, увівши санкції проти Медведчука.

Як повідомляв Укрінформ, РНБО поставила правоохоронним органам завдання з’ясувати, яким чином частина державних нафтопродуктопроводів опинилася руках двох власників з іноземною реєстрацією, афілійованих з двома громадянами України.

На брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що йдеться про нафтопродуктопровід “Прикарпатзахідтранс”.

Розглянувши це питання, РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України. Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з’ясування обставин, за яких державна власність опинилася у приватних руках.

РНБО на засіданні 19 лютого прийняла рішення про застосування санкцій до 19 юридичних і восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження запровадили у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

Серед підсанкційних юридичних осіб опинилися компанії - власники п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, які обслуговують ці літаки.