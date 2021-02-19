Медведчук ще у 2018 році зізнався, що його дружина є фіктивним власником компаній - Данілов

Правоохоронці мають відеозапис 2018 року, де народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявляє, що його дружина Оксана Марченко є фіктивним власником компаній.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент Укрінформу.

«У матеріалах справи - і це не є секретом - є відео, на якому пан Медведчук робить заяву, що пані Марченко, його дружина, є фіктивним власником компаній, а він безпосередньо відповідає, веде і займається цим бізнесом», - пояснив Данілов.

Звертаючись до народного депутата від ОПЗЖ Юрія Бойка, він сказав: «Якщо пан Юрій не бачив, то я з великим задоволенням сьогодні після ефіру надам вам доступ до цього відео, щоб ви все це побачили на власні очі».

«Це відео, яке записав пан Медведчук у 2018 році… на одному з українських телеканалів, відповідаючи на питання, чим він займається, де заробляє гроші, чим узагалі живе. І тому, коли ви кажете за дружину – не треба на дружин переоформлювати те, що належить тобі. Якби пан Медведчук не переоформляв на свою дружину – нічого б до неї не було», - резюмував Данілов.

Як повідомлялося, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Також, за даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.