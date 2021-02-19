Країна скоро дізнається, хто вкрав майже 1,5 тисячі кілометрів трубопроводу - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Україна дізнається, хто вкрав у народу продуктопровід протяжністю 1443 км.

Про це секретар РНБО заявив у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає кореспондент Укрінформу.

Він нагадав, що на засіданні РНБО також розглядалися питання про те, що на з 1991 року територією нашої країни проходить продуктопровід протяжністю 1443 км, який «дивним способом» досі не опинився у власності держави.

«Більш того, через процедуру певних маніпуляцій після 2015 року він дивним шляхом опиняється у руках приватної компанії, яка має закордонне походження, але керують цим продуктопроводом два громадянина України. Найближчим часом вся країна дізнається, хто в українського народу поцупив продуктопровід протяжністю 1443 км і хто не бачив цей комплекс на території України», - заявив секретар РНБО.

Він зауважив, що у ході відповідних процесуальних дій «дуже багато цікавих речей стали явними».

«Дивно, коли такий об’єкт ніхто не помічає», - додав Данілов.

Як повідомлялося, РНБО поставила завдання правоохоронним органам з’ясувати, яким чином частина державних нафтопродуктопроводів опинилася у руках двох власників з іноземною реєстрацією, афілійованих з двома громадянами України.

Зокрема, рішенням РНБО, яке було введене в дію Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 298, Кабміну було доручено вжити необхідних заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, що проходять через територію України.

Кабмін мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави.

«Однак за понад 5 років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів. Унаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України», - наголосили у РНБО.

Згідно зі статтею 7 Закону «Про трубопровідний транспорт», «магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України».

Розглянувши це питання, РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України. Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з’ясування обставин, за яких державна власність опинилася у приватних руках.

Пізніше на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що йдеться про нафтопродуктопровід «Прикарпатзахідтранс», який, за його словами, «у дуже дивний спосіб опинився у приватних руках іноземної держави».