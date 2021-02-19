РНБО доручила з’ясувати, як частина державного нафтопроводу опинилася в приватних руках

Рада національної безпеки та оборони поставила завдання правоохоронним органам з’ясувати, яким чином частина державних нафтопродуктопроводів опинилася руках двох власників з іноземною реєстрацією, афілійованих з двома громадянами України.

Як передає Укрінформ з посиланням на сайт Президента України, таке рішення прийняте на засіданні РНБО під головуванням глави держави Володимира Зеленського.

Як зазначається, рішенням РНБО, яке було введене в дію Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 298, Кабінету Міністрів було доручено вжити необхідних заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, що проходять через територію України.

Зокрема Кабмін мав невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів, і вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави. Однак за понад 5 років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів. Унаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України, наголошують в РНБО.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт», «магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України».

Розглянувши це питання, РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України.

Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з’ясування обставин, за яких державна власність опинилася у приватних руках.