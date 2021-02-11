Експерту, який допоміг «приватизувати» нафтопровід, оголосили підозру – СБУ

Детективи НАБУ спільно зі слідчими СБУ задокументували протиправні дії експерта, замовні висновки якого сприяли незаконному виведенню з державної власності стратегічного об’єкта нафтогазової інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

У ході досудового слідства встановлено, що фігурант сприяв у реалізації оборудки, організаторами якої були посадовці комерційної структури.

Справа щодо права власності на ділянку державної частини магістрального нафтопродуктопроводу роками розглядалася у суді. Саме неправдиві висновки експерта одного з державних дослідних інститутів змусили суд переглянути рішення на користь замовників оборудки, внаслідок чого вказаний об’єкт вибув з державної власності і перейшов комерційній структурі.

Проведеною під час розслідування експертизою висновки заангажованого експерта повністю спростовано.

11 лютого 2021 року фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг експерта) та ч. 2 ст. 384 (складання та надання суду завідомо неправдивого висновку експерта) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної схеми, повернення стратегічного об’єкту державі, зазначає пресслужба СБУ.

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Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, повідомлено про «підозру у зловживанні повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, та введенні в оману суду або іншого уповноваженого органу колишньому заступнику директора ДП «Український державний науково-дослідний і проєктний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України). За даними слідства, колишній експерт, перебуваючи на посаді заступника директора державного підприємства, діючи в інтересах приватної компанії ТОВ «Прикарпатзахідтранс», яка фактично володіє нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок», склала завідомо недостовірний висновок. У подальшому цей висновок став підставою для прийняття у серпні 2017 року Господарським судом Рівненської області рішення щодо відмови у визнанні права власності на вказаний об’єкт за державою. Досудове розслідування триває. Вживаються усі необхідні заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину».

Як повідомило джерело в СБУ, у 2017 році завершилися судові процеси навколо виведення з державної власності нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» (компанія «Прикарпатзахідтранс»). За рахунок неправдивого висновку експертизи, був змінений статус цієї труби. Тобто, було визначено експертизою, що нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок» не є магістральним трубопроводом, а є лише об’єктом магістрального трубопровідного транспорту. «Це і дозволило оточенню Медведчука внаслідок рішень судів привласнити його, – зазначило джерело. – Активний процес привласнення тривав від 2015 по 2017 роки, хоча почався ще набагато раніше. Цей нафтопродуктопровід насправді повинен належати державі».

За словами джерела, «в результаті слідства НАБУ та СБУ встановлено, що це було махінацією. Але внаслідок цієї махінації у Медведчука через його оточення з'явилося постійне джерело грошей, які він міг використовувати для підтримки своєї політичної діяльності. НАБУ спільно с СБУ завершують роботу зі встановлення всіх обставин привласнення оточенням Медведчука нафтопродуктопроводу».

Як пише ZN.ua з посиланням на Telegram-канал колишнього народного депутата Сергія Лещенка, після такого рішення трубопровід перейшов під контроль структур Медведчука, «чому було дано зелене світло Антимонопольним комітетом, керованим людьми Порошенка». «До речі, суддя, яка винесла таке рішення, в останні місяці правління Порошенка була призначена його указом на довічну посаду», - пояснює Лещенко.

За даними видання, «саме ця труба, якою управляють соратники Медведчука, є головною магістраллю для поставок дизельного палива «Роснефти».

ZN.ua повідомляє, що в березні 2016 року російська держкомпанія «Транснєфть» продала нафтопродуктопровід «Прикарпатзахідтранс» швейцарській компанії International Trading Partners AG, серед контрагентів якої є структури, що належать людям з оточення Медведчука. Зокрема, громадянину ФРН Анатолію Шеферу, який паралельно є директором ще однієї швейцарської компанії ITC Industry Trading Company SA.

У грудні 2020 року в коментарі ZN.UA директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро розслідує глобальну справу про передачу радянського трубопроводу «Дружба» в приватні руки. Відповідний магістральний трубопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Водночас дочірня компанія російської АК «Транснафтопродукт» зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», що проходить територією України, за Україною, а Апеляційний та Вищий господарський суд у 2014-2015 роках рішення підтвердили.

Згодом, у 2015 році, Господарський суд Рівненської області рішення скасував нібито за нововиявленими обставинами. У подальшому, в 2017 році, той же Господарський суд Рівненської області рішення, в основі якого був завідомо неправдивий висновок судової інженерно-технічної експертизи експертів ДП «УкрДІАП», визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» за ТОВ «Прикарпатзахідтранс».