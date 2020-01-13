Частка РФ на ринку дизельного палива України скоротилася майже на 6% - експерти

Поставки з Російської Федерації в 2019 році склали 35,7% ринку дизельного палива (ДП) в Україні, тоді як в 2018 році цей показник становив 41,5%.

Про це повідомляє прес-центр консалтингової групи "А-95".

"Найбільшим джерелом постачання дизпалива в Україні залишається Російська Федерація, водночас її частка в балансі скоротилася з 41,5% в 2018 році до 35,7% в 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Обсяг імпорту російського ДП торік зменшився на 7,8% в порівнянні з 2018 роком, до 2,5 млн тонн. Зниження поставок обумовлено припиненням з серпня минулого року роботи трубопроводу «ПрикарпатЗахідтранс» після введення спеціального мита на імпорт дизельного палива. В результаті імпорт ДП по цьому трубопроводу в 2019 році скоротився на 38%, до 1,23 млн т.

Введення мит також призвело до зміни логістичної схеми поставок російського ДП в Україні: на 98% (до 860 тис. тонн) зросли відвантаження з трубопровідного терміналу в Гомелі (Білорусь), і на 122% (до 398 тис. тонн) прямі залізничні поставки через східний кордон.

Імпорт дизельного палива з Білорусі в 2019 році збільшився на 14,8% (до 2,47 млн ​​т), а частка поставок з цієї країни на українському ринку зросла з 33,1% в 2018 році, до 35,4% в 2019 році . Це зростання стало можливим завдяки рекордним відвантаженнях ДП білоруськими НПЗ в серпні-вересні 2019 роки (понад 300 тис. тонн на місяць), які дозволили задовольнити попит на українському ринку після зупинки «ПрикарпатЗахідтранс».

Поставки з Литви в 2019 році збільшилися на 9,4% (до 499 тис. тонн), а частка литовського палива на українському ринку ДП зросла до 7,1%. Імпорт дизпалива по морю в 2019 році зріс на 25% (до 702 тис. тонн). Всього ж імпорт ДП за минулий рік збільшився на 6,9%, до 6,18 млн т.

Сам же ринок ДП в Україні за минулий рік зріс на 7,3% в порівнянні з 2018 роком, до 6,99 млн т. Це максимальне значення за весь період спостережень (з 2004 року).

Внутрішнє виробництво дизельного палива зросло за 2019 рік на 10% в порівнянні з 208 роком, до 812 тис. тонн.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня 2019 року в Україні введено спеціальне мито на імпорт дизельного палива і скрапленого газу з Росії. Спеціальне мито на дизельне паливо, яке постачається трубопровідним транспортом, становить 3,75% з 1 серпня і 4% з 1 жовтня 2019 року. Спецмито на поставки скрапленого газу дорівнює 1,75% з 1 серпня і 3,0% з 1 жовтня.