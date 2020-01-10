Здешевленню пального заважає напруженість на зовнішніх ринках - експерти

Невизначеність з поставками нафтопродуктів з Білорусі та напруженість на світовому ринку нафти стають на заваді зниженню цін на нафтопродукти в Україні.

Про це повідомляє прес-служба "Консалтингової групи А-95".

"Невизначена ситуація з поставками з Білорусі та напруженість на світовому ринку нафти стають на заваді подальшому зниженню цін на нафтопродукти в Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, з грудня 2019 року роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися в середньому на 1,54 грн/л (5,6%), на бензин А-95 - на 1,56 грн/л (5,4% ), дизельне паливо - на 1,46 грн/л (5,2%).

"Ціни мали потенціал до зниження ще на 1-1,5 грн/л, проте з огляду на низку негативних факторів така перспектива більш не виглядає впевненою", - відзначають експерти "Консалтингової групи А-95».

За їхніми даними, у другій половині грудня 2019 року - початку січня 2020 року відбулося зростання оптових цін на моторне паливо. Зокрема, з 2020 року всі без винятку закордонні постачальники дизельного палива підвищили ціни на нього в середньому на 10 доларів за тонну.

"Це стало наслідком введення Україною спецмита на трубопровідні поставки дизпалива з Росії влітку 2019 року, а також результатом різкого зростання ставок фрахту через посилення міжнародних вимог до якості суднового палива", - наголосили в "А-95".

Додаткову напруженість на ринку створює невизначеність з імпортом з Білорусі - найбільшого постачальника нафтопродуктів на ринок України. Білоруські нафтопереробні заводи (НПЗ) поки що не досягли домовленостей щодо поставок нафти в 2020 році з російськими нафтовими компаніями і були змушені обмежити експорт палива. В результаті оптова пропозиція пального на початку січня була фактично обмежена ресурсом Кременчуцького НПЗ.

У компанії також відзначають загальну турбулентність на світовому ринку нафти, яка створює напруженість і невпевненість у прогнозах.

«Падіння цін у грудні базувалося на зміцненні гривні, профіциті всіх марок палива і стабільності світових котирувань. У січні ситуація змінилася по всіх пунктах, що диктуватиме трейдерам необхідність взяти паузу до появи ясності з ключовими факторами ціноутворення», - сказав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

Як повідомляв Укрінформ, середня ціна на бензин марки А-95 на автозаправках в Києві і області станом на 8:00 10 січня 2020 року знизилася на 25 копійок і становить 26,95 грн за літр.