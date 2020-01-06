Гончарук сказав, скільки нелегальних АЗС правоохоронці закрили за три тижні

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні за три тижні було закрито 439 нелегальних автозаправних станцій.

Про це він повідомив у Facebook.

"Загалом за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних і контролюючих органів вже перевірено 787 АЗС, серед них 439 нелегальних АЗС припинили діяльність, 111 - демонтовано і заарештовано 275,4 тонни пального", - написав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що до роботи залучено керівництво всіх обласних державних адміністрацій в країні.

"Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якнайшвидше побороти тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо: 9 грудня 2019 року Олексій Гончарук дав доручення ДФС і правоохоронцям до 9 січня 2020 року вирішити питання тіньового обігу пального.

Фото: КМУ