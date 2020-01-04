На Буковині закрили три нелегальні АЗС: обладнання й палива вилучили на 1,8 мільйона
Про це повідомляє ДФС у Чернівецькій області.
"Податкові міліціонери ГУ ДПС у Чернівецькій області спільно з працівниками УСБУ у Чернівецькій області напередодні новорічних свят припинили незаконну діяльність трьох автозаправок. В результаті проведених заходів виявлено та вилучено понад 5000 літрів скрапленого газу, 12000 літрів дизельного пального, 7600 літрів бензину А-92, а також 4 автозаправні колонки та обладнання газозаправної станції", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, загальна вартість вилученого становить понад 1,8 мільйона гривень.
За словами податківців, на цих нелегальних заправках продавалися паливно-мастильні матеріали без ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним.
"За матеріалами перевірок буде прийнято рішення про застосування до порушників фінансової санкції згідно ст.17 Закону України від 19.12.95 р. №481-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" у розмірі 250 тис. грн за кожне таке порушення", - підсумували у податковому відомстві.