На Буковині закрили три нелегальні АЗС: обладнання й палива вилучили на 1,8 мільйона

У Чернівецькій області податківці спільно з працівниками СБУ ліквідували три нелегальні заправки. На них вилучили майже 25 тонн палива та обладнання на суму понад 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє ДФС у Чернівецькій області.

"Податкові міліціонери ГУ ДПС у Чернівецькій області спільно з працівниками УСБУ у Чернівецькій області напередодні новорічних свят припинили незаконну діяльність трьох автозаправок. В результаті проведених заходів виявлено та вилучено понад 5000 літрів скрапленого газу, 12000 літрів дизельного пального, 7600 літрів бензину А-92, а також 4 автозаправні колонки та обладнання газозаправної станції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загальна вартість вилученого становить понад 1,8 мільйона гривень.

За словами податківців, на цих нелегальних заправках продавалися паливно-мастильні матеріали без ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним.

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"За матеріалами перевірок буде прийнято рішення про застосування до порушників фінансової санкції згідно ст.17 Закону України від 19.12.95 р. №481-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" у розмірі 250 тис. грн за кожне таке порушення", - підсумували у податковому відомстві.