Податкова міліція ліквідувала 264 нелегальні АЗС

У рамках заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним податковою міліцією ДФС ліквідовано 264 нелегальні АЗС та вилучено пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби України.

“На виконання доручень Президента України та Прем’єр-міністра України щодо проведення заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним податковою міліцією ДФС проводиться комплекс заходів із відпрацювання місць незаконної торгівлі пальним. За результатами проведених заходів у період з 13 грудня 2019 року по 3 січня 2020 року було встановлено та припинено діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з незаконного обігу вилучено більше 3,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн та обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю більше 57 млн грн.

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Проводяться заходи із демонтажу обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності.