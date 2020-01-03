Податкова міліція ліквідувала 264 нелегальні АЗС
Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби України.
“На виконання доручень Президента України та Прем’єр-міністра України щодо проведення заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним податковою міліцією ДФС проводиться комплекс заходів із відпрацювання місць незаконної торгівлі пальним. За результатами проведених заходів у період з 13 грудня 2019 року по 3 січня 2020 року було встановлено та припинено діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з незаконного обігу вилучено більше 3,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн та обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю більше 57 млн грн.
Проводяться заходи із демонтажу обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності.