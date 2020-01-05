На Донеччині за тиждень правоохоронці "накрили" понад 60 нелегальних АЗС

На Донеччині вже за перший тиждень нового року правоохоронці виявили 62 нелегальні АЗС/АГЗП, які реалізовували несертифіковані паливно-мастильні матеріали.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

"На Донеччині ведеться активна боротьба із нелегальними АЗС... Вже за перший тиждень злагодженої роботи правоохоронні органи... виявили 62 АЗС/АГЗП, які налагодили бізнес з реалізації несертифікованих паливно-мастильних матеріалів. На 13 з них припинено незаконну діяльність", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у ході відпрацювання об'єктів вилучено 71,6 тонни бензину і дизельного палива та 23,2 тонни скрапленого газу, що не відповідають державним стандартам на загальну вартість понад 2 мільйони гривень, а також обладнання АЗС на суму понад 10 мільйонів гривень.

За вказаними фактами складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення за ч. ч. 1,2,5 ст. 164 КУпАП, розгляд яких триває.