Україна повертатиме свої втрачені активи – секретар РНБО

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання Ради нацбезпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Кроки української влади продовжуватимуться. Ми вважаємо, що все, що відбувалося з 1991 року, якщо хтось в українського народу, в української держави щось поцупив, він має покласти все це на місце. І не має значення, чи прикривається він депутатським мандатом, чи якоюсь іншою преференцією. Ми не збираємося зупинятися на цих речах. Наголошую: якщо держава Україна втратила свої активи безпідставно, усе буде переглядатися і відповідне рішення РНБО будуть прийняті”, - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

Крім того, РНБО дала завдання правоохоронним органам з’ясувати, яким чином частина державних нафтопродуктопроводів опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, афілійованих з двома громадянами України.