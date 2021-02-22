Кулеба спрогнозував реакцію Кремля на санкції щодо Медведчука і його дружини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що реакція Росії на запровадження РНБО санкцій стосовно Віктора Медведчука і його дружини не буде швидкою, але у середньостроковій перспективі запровадження санкцій точно вплине на позицію Кремля.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив у ефірі програми "Анатомія тижня" на "Прямому каналі".

Очільник МЗС зауважив, що після початку російської агресії проти України у 2014 році йому важко уявити, що може статися щось гірше.

"Але, я думаю, що зараз Україна повернеться в топ-теми російської пропагандистської машини - там будуть просто слиною бризкати на Президента Зеленського і розказувати, який він виявився ворог і недружній. Тобто російська пропаганда точно першою відреагує, на мою думку. Я не думаю, що буде якась швидка реакція Росії - ми, власне, це побачили на прикладі закриття телеканалів, які де-факто належали пану Медведчуку. Але те, що це вплине на позицію Росії і на їхні дії у середньостроковій перспективі, - це точно", - сказав Кулеба.

На його думку, наразі немає сенсу гадати, якою може бути реакція РФ, оскільки ми всі з 2014 року маємо навчитися бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Коментуючи можливість ескалації конфлікту на Донбасі, міністр зауважив, що факти обстрілів і загибелі наших військових ми вже маємо.

"Ще раз наголошую: з санкціями проти Медведчука, без санкцій, урок Росії з 2014 року - "ми можемо зробити будь-що у будь-який момент". Ми що, провокували їх захоплювати Крим? Чи ми провокували їх вводити свої війська на Донбас? Але вони це зробили. Тому давайте відкинемо оцю логіку "не дратувати Росію". Ніщо так сильно не провокує Росію на дії, як постійні заклики не дратувати Росію", - вважає дипломат.

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Як повідомлялося, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і його дружина Оксана Марченко.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

Серед підсанкційних юридичних осіб опинилися компанії - власники п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, які обслуговують ці літаки.