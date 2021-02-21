Україна повернула частину нафтопроводів, які раніше привласнив Медведчук

Президент Володимир Зеленський повернув у державну власність частини нафтопродуктопроводів Самара-Західний напрямок і Грозний-Армавір-Трудова, ввівши у дію рішення РНБО від 19 лютого.

У документі також йдеться про необхідність "визнати, що бездіяльність Кабінету Міністрів призвела до втрати державного контролю за цими об'єктами", передає Укрінформ.

Відповідальними за контроль повернення нафтопроводів державі призначили Уряд і СБУ, а Офісу Генпрокурора спільно з НАБУ рекомендовано забезпечити захист інтересів держави щодо прав власності на ці нафтопродуктопроводи.

Нагадаємо: 19 лютого Рада нацбезпеки (РНБО) України доручила повернути в держвласність частину нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», яку у 2017 році привласнило оточення політика Віктора Медведчука.

Загальна протяжність нафтопроводу, який повернувся у власність держави, становить 1433 км.