Під нові українські санкції потрапила компанія-власник магазинів «Спортмастер»

Під нові санкції України окрім Віктора Медведчука потрапила також відома мережа магазинів спорттоварів «Спортмастер».

Про це йдеться в указі Президента №64/2021, який вводить у дію відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони, передає Укрінформ.

Sportmaster Operations Pte. Ltd зареєстрована у Сінгапурі, однак була заснована росіянами і її головний офіс розташований в Москві. Компанія володіє мережею магазинів «Спортмастер» в Україні та низці інших країн – Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї та Польщі. Фактично «Спортмастер» є російською компанією роздрібної торгівлі спортивними товарами.

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Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, ФОП і громадських формувань, засновниками ТОВ «Спортмастер-Україна» є дві сінгапурські компанії: Sportmaster Operations Pte. Ltd (з часткою 99%) і Sport & Fashion Management Pte. Ltd (з часткою в 1%).

Санкції щодо компанії ввели на три роки. Вони передбачають: обмеження торговельних операцій (повна заборона);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повна заборона);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

інші санкції (заборона ввезення продукції компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd безпосередньо нею або із залученням представників іноземних держав).

Як зазначають на сайті мережі, її магазини розташовані у 15 містах України.

Як повідомляв Укрінформ, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко через фінансування тероризму.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

Серед підсанкційних юридичних осіб опинилися компанії – власники п'яти літаків. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.