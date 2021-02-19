Рішення РНБО про нові санкції ґрунтується на матеріалах СБУ - Баканов

Останнє рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій відносно окремих осіб ґрунтується й на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи результати сьогоднішнього засідання РНБО, передає Укрінформ з посиланням на повідомлення спецслужби в Телеграмі.

«Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до РФ та України. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності «ЛНР». І як результат – підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії», – зазначив Баканов.

Окремо Служба безпеки України рекомендувала розширити введені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які здійснювали польоти до Російської Федерації, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями, сказав він.

Баканов пояснив, що після запровадження перших санкцій наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA вживають термінові юридичні заходи, щоб обійти накладені на них обмеження. Зокрема, намагаються змінити обслуговуючі компанії – тобто вводять інших юросіб.

Окрім того, голова Служби поінформував членів РНБО про інші напрями захисту державної безпеки та протидії гібридній війні.

«Кожен із нас бачить вплив гібридної війни та її наслідки. Тож нам треба працювати на випередження. В даному випадку наша сила – у системних діях на захист національних інтересів», – наголосив Баканов.

Як повідомляв Укрінформ, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних осіб та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко через фінансування тероризму.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

Серед підсанкційних юридичних осіб опинилися компанії – власники п'яти літаків. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.