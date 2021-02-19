Данілов: Ввели санкції щодо літаків, які здійснювали рейси «Київ-Москва»

Рада національної безпеки й оборони застосувала санкції проти п’яти літаків і компаній, на які вони зареєстровані чи які їх обслуговували.

На цих повітряних суднах літали з Києва у Москву, заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Радбезу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рішенням РНБО накладено санкції на компанії (на які літаки зареєстровані — ред.), безпосередньо на літаки з їхніми заводськими номерами і на компанії, які їх обслуговували”, - сказав він.

Данілов додав, що деякі з цих літаків обслуговували компанії, яких немає в реєстрі тих, яким надається право обслуговувати повітряні борти. “На них (підсанкційних літаках — ред.) літали пани з Києва на Москву, напряму, скажемо так”, - пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що усі компанії, до яких застосовано санкції, — іноземні, частина зареєстрована в Молдові, частина — у Португалії, є цілий перелік цих компаній.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України у п’ятницю ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб.