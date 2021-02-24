СБУ оголосила підозру кремлівському пропагандисту, який ходив по ефірах каналів Медведчука

СБУ повідомила про підозру військово-політичному «експерту», причетному до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Підозру повідомлено під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (Державна зрада) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі «експерта» затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського «Первого канала» та агенції «News Front».

Водночас «експерт» особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників.

За даними слідства, в інформаційній сфері «експерт» вчиняв дії на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності держави та брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ.

Результати проведених експертних досліджень підтверджують ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці. Психологічні та фоноскопічні експертизи тривають, щоб отримати додаткові докази щодо умисності таких дій з боку підозрюваного.

Як повідомляли ЗМІ, Служба безпеки України 24 лютого прийшла з обшуком до Юрія Дудкіна, який називає себе політичним і військовим експертом та часто бував на ефірах телеканалів NewsOne, «112 Україна» та ZIK.

Фото: СБУ