Верховний Суд відкрив справу за позовом про скасування санкцій проти «каналів Медведчука»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Судова влада України.
«11 лютого 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/26/21 за позовом громадянина, який оспорює Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (згідно з додатком 2 до рішення РНБОУ застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів)», - йдеться в повідомленні.
Суд установив, що в обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали «112 Україна», «NewsOne», «Zik» та інші, перелічені в додатках до спірного рішення, оскільки його доступ до них заблоковано.
«Позивач вважає, що втрата доступу до вказаних телеканалів є порушенням його прав, що передбачено статтями 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», - зазначається у повідомленні.
З урахуванням положень ч. 2 ст. 266 та ч. 5 ст. 262 КАС України суд дійшов висновку про необхідність перевірки порушення зазначених прав позивача в судовому засіданні.
Справу призначено до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін на 15 березня 2021 року о 12 год. 00 хв.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензій цих проросійських телеканалів.
За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, введення санкцій стосовно Козака пов'язано з його співпрацею з ворогом на окупованих територіях, а стосовно телеканалів – з їх фінансуванням із Росії. Вона також заявила, що блокування цих каналів не має нічого спільного з наступом на свободу слова, тому що вони стали інструментом пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Мендель уточнила, що канали заблоковані з метою захисту національної безпеки.
Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в рамках чинного законодавства і з дотриманням всіх необхідних процедур.