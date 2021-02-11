Верховний Суд відкрив справу за позовом про скасування санкцій проти «каналів Медведчука»

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відкрив провадження за позовом про скасування санкцій проти телеканалів «112 Україна», «NewsOne», «Zik».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Судова влада України.

«11 лютого 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/26/21 за позовом громадянина, який оспорює Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (згідно з додатком 2 до рішення РНБОУ застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів)», - йдеться в повідомленні.

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Суд установив, що в обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали «112 Україна», «NewsOne», «Zik» та інші, перелічені в додатках до спірного рішення, оскільки його доступ до них заблоковано.

«Позивач вважає, що втрата доступу до вказаних телеканалів є порушенням його прав, що передбачено статтями 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», - зазначається у повідомленні.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 266 та ч. 5 ст. 262 КАС України суд дійшов висновку про необхідність перевірки порушення зазначених прав позивача в судовому засіданні.

Справу призначено до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін на 15 березня 2021 року о 12 год. 00 хв.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензій цих проросійських телеканалів.

За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, введення санкцій стосовно Козака пов'язано з його співпрацею з ворогом на окупованих територіях, а стосовно телеканалів – з їх фінансуванням із Росії. Вона також заявила, що блокування цих каналів не має нічого спільного з наступом на свободу слова, тому що вони стали інструментом пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Мендель уточнила, що канали заблоковані з метою захисту національної безпеки.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в рамках чинного законодавства і з дотриманням всіх необхідних процедур.