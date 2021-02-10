Блокування «112», NewsOne та ZIK підтримують половина українців

Рішення припинити мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK підтримують 49% українців, причому з моменту введення санкцій рівень підтримки цього рішення зріс на 7%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-8 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

Згідно з даними опитування, 78% українців знають про те, що Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, 21% – не знають.

Водночас 49% опитаних підтримують рішення припинити мовлення цих телеканалів, 41% – не підтримують. З моменту введення санкцій рівень підтримки цього рішення зріс з 42% до 49%, натомість кількість критиків зменшилась з 47% до 41%.

"Важливо, що серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки ще вищий (57%), а кількість критиків менша (37%)", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, при цьому 72% опитаних підтримують запровадження державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб України, якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави (46% однозначно підтримують, 26% – скоріше підтримують).

Натомість у разі наявності доказів причетності цих осіб до терористичної діяльності або сепаратизму рівень підтримки санкцій проти них зростає до 85% (67% – однозначно підтримують, 18% – скоріш підтримують).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензій цих проросійських телеканалів.

За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, введення санкцій стосовно Козака пов'язано з його співпрацею з ворогом на окупованих територіях, а стосовно телеканалів – з їх фінансуванням із Росії.

Вона також заявила, що блокування цих каналів не має нічого спільного з наступом на свободу слова, тому що вони стали інструментом пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора. Мендель уточнила, що канали заблоковані з метою захисту національної безпеки.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в рамках чинного законодавства і з дотриманням всіх необхідних процедур.