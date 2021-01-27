Революція Гідності: 27 січня на Майдані пройшла акція «Не стріляйте в журналіста!»

27 січня 2014 року, під час Революції Гідності, на Майдані тривало перемир'я.

На вулиці Грушевського представники преси провели перед барикадами акцію «Не стріляйте в журналіста!», повідомляє Укрінформ.

Понад 50 представників ЗМІ, одягнувши жилети з написом «ПРЕСА», підійшли впритул до кордону спецпризначенців. Вони тримали в руках плакати «Журналісти - не мішені», «Ми громадяни однієї країни: не стріляй», «Працюємо, а не воюємо».

Цією акцією журналісти хотіли нагадати правоохоронцям, що вони знаходяться поза конфліктом сторін і виконують на вулицях українських міст свої професійні обов'язки. На той час, лише за офіційною інформацією, в період з 19 по 27 січня в Україні постраждало понад 60 журналістів.

Цього ж дня активісти звільнили приміщення Міністерств юстиції та енергетики та вугільної промисловості і заявили, що ці будівлі переходять від утримання приміщень до їх блокування.

Станом на 27 січня в 10 регіонах мітингувальники ще продовжували утримувати облдержадміністрації під своїм контролем – це Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Житомирська та Полтавська області. Блокування і спроби штурму за останній час відбулися у Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській і Херсонській ОДА. Сумську і Черкаську ОДА мітингувальникам вдавалося на нетривалий час зайняти. І лише у Донецьку, Луганську та Харкові пройшли мітинги на підтримку влади.

27 січня Янукович і лідери опозиції домовилися про часткове скасування диктаторських законів. Крім того, на засіданні фракції Партії регіонів було запропоновано відправити уряд Миколи Азарова у відставку.