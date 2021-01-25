Революція Гідності: сім років тому на Грушевського стріляли всю ніч

Під час Революції Гідності, на світанку 25 січня 2014 року сторони протистояння припинили обстріл один одного.

Як повідомляє Укрінформ, того дня один з мітингувальників з власної ініціативи взяв державний прапор і пішов на переговори до силовиків. Після перемовин на перший барикаді була дана команда протестувальникам припинити атаку. Вибухи на Грушевського на деякий час затихли.

25 січня у Києві була зайнята будівля Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а напередодні протестувальники зайняли приміщення Міністерства аграрної політики.

Також залишалися захопленими облдержадміністрації у 8 обласних центрах України. В облозі були адміністрації у 4 містах: Полтаві, Чернігові. Ужгороді та Луцьку.

Цього ж дня Віктор Янукович погодився на зміну Конституції України і заявив про свою готовність створити робочу групу для переходу до парламентсько-президентської республіки. Крім того, лідери опозиції Арсеній Яценюк та Віталій Кличко відмовились від пропозиції Януковича, яка стосувалася посад у Кабінеті міністрів.