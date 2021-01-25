Революція Гідності: сім років тому на Грушевського стріляли всю ніч

Революція Гідності: сім років тому на Грушевського стріляли всю ніч

Укрінформ
Під час Революції Гідності, на світанку 25 січня 2014 року сторони протистояння припинили обстріл один одного.

Як повідомляє Укрінформ, того дня один з мітингувальників з власної ініціативи взяв державний прапор і пішов на переговори до силовиків. Після перемовин на перший барикаді була дана команда протестувальникам припинити атаку. Вибухи на Грушевського на деякий час затихли.

25 січня у Києві була зайнята будівля Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а напередодні протестувальники зайняли приміщення Міністерства аграрної політики.

Також залишалися захопленими облдержадміністрації у 8 обласних центрах України. В облозі були адміністрації у 4 містах: Полтаві, Чернігові. Ужгороді та Луцьку.

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Цього ж дня Віктор Янукович погодився на зміну Конституції України і заявив про свою готовність створити робочу групу для переходу до парламентсько-президентської республіки. Крім того, лідери опозиції Арсеній Яценюк та Віталій Кличко відмовились від пропозиції Януковича, яка стосувалася посад у Кабінеті міністрів.

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